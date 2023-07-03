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Двоє британських лордів були присутні на прийомі російського посла у Лондоні

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Лондон, Понеділок 03 липня 2023 10:57
Двоє британських лордів були присутні на прийомі російського посла у Лондоні Фото: Річард Балф (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Двоє британських лордів Річард Балф та Роберт Скідельські були присутні на прийомі у російського посла у розкішній резиденції на заході Лондона у День Росії 12 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Андрій Келін, російський посол, у своєму виступі прагнув виправдати криваве вторгнення до України. Посол, якому заборонено вхід до британського парламенту, звернувся до аудиторії приблизно з 50 осіб, включаючи співробітників посольства Росії, іноземних дипломатів і низку британців.

Як повідомляється, Келін сказав, що "для нормального розвитку Росія має спочатку впоратися зі значними загрозами своїй безпеці" - чітке посилання на вторгнення Москви до України в лютому минулого року, спрямоване на повалення обраного уряду президента Володимира Зеленського.

Посол також звинуватив Велику Британію у "великому стратегічному прорахунку", яка застосувала конфронтаційний підхід до Москви.

Балф підтвердив The Guardian, що був присутній на заході, де, за його словами, він мав розмову з російським аташе з питань оборони. Він сказав, що, на його думку, зрештою має бути досягнуто згоди шляхом переговорів, в рамках якої Україна поступиться частиною території Росії.

"Україна, якщо чесно, країна бардак. Вона була збита Черчіллем і Сталіним ближче до кінця Другої світової війни", - сказав він.

Він додав, що, на його думку, "Крим безперечно російський" і що Москва має законні претензії на Донецьк і Луганськ, а переговори про сухопутний коридор у Крим мають полягати.

Два лорди

Балф - колишній член Європарламенту від лейбористської партії, який перейшов на бік консерваторів у 2002 році та неодноразово робив заяви із симпатією до Росії. Під час кризи з отруєнням Скрипалів у 2018 році Балф повторив заклики Росії перевірити використану нервово-паралітичну речовину.

Скидельскі, економіст, який був членом партій консерваторів, лейбористів та СДП, сказав, що він був проти російського вторгнення в Україну, але був присутній, бо "я хотів показати свою повагу та прихильність до російського народу на його національному рівні в цей день, особливо у цих обставинах".

Скидельскі також був невиконавчим директором російської нафтової компанії "Роснефть" у період з 2016 по 2021 рік і невдовзі після вторгнення Москви написав листа, в якому засуджував цей крок, але також запитував, чому Захід не дав обіцянки, що НАТО не розширюватиметься.

Нагадаємо, з червня 2022 року послу Росії у Великій Британії Андрію Келіну заборонено перебувати в будівлі парламенту у Вестмінстері "до подальшого повідомлення".

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