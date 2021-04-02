Движение по всем частям Запорожского моста планируется открыть ко Дню независимости, - Тимошенко
Мост через реку Днепр в Запорожье в рамках программы президента "Большая стройка" возводится беспрецедентными темпами.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор проекта Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Запорожье, где он ознакомился с ходом работ на объекте.
"В прошлом году открыто движение по части моста. Задача - ко Дню Независимости открыть движение по всем частям моста. Работать надо и днем, и ночью. Мост строится темпами, которых не видела страна. Наша задача - выполнить поручение президента", - заявил Тимошенко.
По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, в данный момент на продолжение работ на мосту выделено 2,2 млрд грн.
"Финансирование есть. Тот темп, который подрядчик взял, мы сможем поддержать", - отметил он.
Сообщается, что все необходимые блоки на подходах к мосту уже смонтированы, и мостостроители готовятся к первому этапу надвижения секции №1. После этого будут продолжены работы по сбору других секций и по монтажу остальных блоков.
Продолжаются работы по устройству основания под временные опоры на сооружении №9, расположенном на острове Хортица. На строительной площадке №1 в районе Кривой бухты на завершающем этапе находится сборка четвертой секции пролетного строения моста.
Кроме этого, продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор.
Монтаж опор происходит с помощью плавкрана LK-800. Общий вес одной конструкции - от 400 до 600 тонн.
Высота пилонов, которые будут удерживать мост - 166 метров. Таким образом, мост будет самым высоким в Украине.
Напомним, Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Строительство моста началось еще в начале 2000-х, но быстрыми темпами возобновилось только в рамках программы Президента «Большая стройка» в 2020 году.
Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко в Facebook, сотрудничество центральной власти и областей в 2021 году переходит на новый уровень. Это касается в первую очередь реализации амбициозных инфраструктурных проектов.