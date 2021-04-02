Рух по всім частинам Запорізького мосту планується відкрити до Дня незалежності, - Тимошенко

Міст через річку Дніпро в Запоріжжі в рамках програми президента "Велике будівництво" зводиться безпрецедентними темпами.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор проекту Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Запоріжжя, де він ознайомився з ходом робіт на об'єкті.

"Минулого року відкрито рух по частині мосту. Завдання - до Дня Незалежності відкрити рух по всіх частинах мосту. Працювати треба і вдень, і вночі. Міст будується темпами, яких не бачила країна. Наше завдання - виконати доручення президента" - заявив Тимошенко.

За словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, наразі на продовження робіт на мосту виділено 2,2 млрд грн.

"Фінансування є. Той темп, який підрядник взяв, ми зможемо підтримати", - зазначив він.

Повідомляється, що всі необхідні блоки на підходах до мосту вже змонтовано, і мостобудівники готуються до першого етапу насування секції №1. Після цього будуть продовжені роботи зі збирання інших секцій та з монтажу решти блоків.

Тривають роботи з влаштування основи під тимчасові опори на споруді №9, розташованій на острові Хортиця. На будівельному майданчику №1 у районі Кривої бухти на завершальному етапі перебуває збирання четвертої секції прогонової будови мосту.

Крім цього, продовжується укрупнювальне збирання металоконструкцій тимчасових та монтажних опор.

Монтування опор відбувається за допомогою плавкрана LK-800. Загальна вага однієї конструкції - від 400 до 600 тонн.

Висота пілонів, що триматимуть міст - 166 метрів. Таким чином, міст буде найвищим в Україні.