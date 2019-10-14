Движение в центре Киева сегодня перекроют: карта

В понедельник, 14 октября, в Киеве перекроют движение по центральным улицам города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной полиции Украины в Facebook.

Как сообщается, сегодня в столице в связи с футбольным матчем будет ограничено движение автомобильново транспорта на участках:

ул. Физкультуры (от Большой Васильковской) с 16:00;

ул. Эспланадная (от Бассейной до Саксаганского), Жилянская (от Большой Васильковской), Шота Руставели (от Жилянской до Бассейной) с 18:00;

ул. Большая Васильковская (от Деловой до Жилянской) с 23:00;

Движение по данным улицам будет возобновлено во вторник, 15 октября, в 01:00 ночи.

С 6 часов утра 14 октября до 01:00 вторника будет запрещена остановка и стоянка на улицах Казимира Малевича (от Колпака до Ивана Федорова), Николая Гринченко (от Ивана Федорова до Кировоградской), Эспланадная (от Бассейной до Саксаганского), Физкультуры (от Большой Васильковской).

Также во время марша болельщиков будет ограничено движение всех видов транспорта по маршруту: парк Тараса Шевченко, улица Льва Толстого, площадь Льва Толстого, вул. Большая Васильковская, Рогнединскую, Эспланадная, Спортивная площадь, Троицкая площадь, НСК ”Олимпийский”. Движение по улицам будет восстанавливаться по мере прохождения колонны.

Кроме того, в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве перекроют движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

Напомним, что сегодня, 14 октября, в Киеве в зв'связи с футбольным матчем на час продолжат работу столичного метрополитена. Также сегодня возможны некоторые изменения в работе метро, в частности ограничения на вход на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".