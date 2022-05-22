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Движение по трассе Киев-Ковель полностью восстановлено

Трасса Киев-Ковель (Фото: hts.engineering)
Автор: Константин Широкун

В Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку от Украинки на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, после чего движение было закрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Для безопасного проезда транспорта была устроена временная переправа. Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, устроили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.

В результате боев на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской – одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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