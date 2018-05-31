Рух транспорту Хрещатиком відновлено

Центральну вулицю столиці відкрили на день раніше

Сьогодні, 31 травня, відновлено рух транспорту по вулиці Хрещатик у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник столичного мера Олексій Резніков.

"Всім, хто питав: Хрещатик вже вільна для проїзду. На добу раніше плану перекриття", - написав він.

Усім хто питав:Хрещатик вже вільний для проїзду. На добу раніше від плану перекриття. Гарного дня,друзі))) Опубліковано Олексієм Резніковим 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух транспорту на частині вулиці Хрещатик, в центрі столиці перекрили до кінця травня із-за підготовки і проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Крім того, були введені й інші заборони або обмеження руху транспорту в 1,5-кілометровій зоні навколо НСК "Олімпійський" та інших локацій спортивних подій.