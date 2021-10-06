UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Движение транспорта в Киеве ограничили: маршруты

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве ограничили движение транспорта до 23:00 на ряде улиц. В столицу прибыли официальные иностранные делегации по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции.

Временное ограничение движения ввели по маршруту:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади).
  • проспект Николая Бажана (от Харьковской площади к Южному мосту).
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе.
  • Надднепрянское шоссе - Днепровский спуск - аллея Героев Крут.
  • улица Ивана Мазепы - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь.
  • улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого.
  • бульвар Тараса Шевченко - площадь Победы - проспект Победы (от площади Победы к станции метро Шулявская).
  • улица Александра Довженко, улица Елены Телиги - улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых).
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой к улице Юрия Ильенко).
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых к улице Елены. Телиги).
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному).
  • улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста к Почтовой площади).
  • улица Боричев Ток.
  • Владимирский спуск.
  • улица Михайловская.
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади к улице Владимирской).
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской к улице Софиевской).
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского к улице Институтская).
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной к улице Ольгинской)
  • мост Метро
  • проспект Броварской (от моста Метро к повороту в направлении села Зазимье).
Читайте РБК-Украина в Google News
Киев