Движение в Киеве затруднено: город сковали пробки
Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве образовались пробки в четверг, 30 сентября. Движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Степана Бандеры.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.
Правый берег
В городе образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, улице Вадима Гетьмана, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.
Затруднено движение транспорта на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Северном мосту и мосту Патона.
Левый берег
В Киеве образовались пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.