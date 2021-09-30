ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рух у Києві ускладнено: місто скували затори

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 вересня 2021 08:56
Рух у Києві ускладнено: місто скували затори Фото: у Києві утворились затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві утворились затори у четвер, 30 вересня. Рух транспорту ускладнено на проспектах Перемоги та Степана Бандери.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.

Правий берег

У місті утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери.

Ускладнено рух транспорту на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Північному мосту та мосту Патона.

Рух у Києві ускладнено: місто скували затори

Лівий берег

У Києві утворились затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
В горах Львівської області перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
В горах Львівської області перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
DAILY
Токсичні стосунки. Що заважає зустрічі Зеленського та Путіна і навіщо вона потрібна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Токсичні стосунки. Що заважає зустрічі Зеленського та Путіна і навіщо вона потрібна