Движение в Киеве парализовано: карта пробок

В пятницу, 13 сентября, вечером на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

Правый берег

В частности, на правом берегу пробки образовались на бульваре Леси Украинки, бульваре Шевченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы, улице Генерала Наумова, улице Довженко, улице Сечевых Стрельцов, улице Гетьмана, улице Мостицкой, проспекте Космонавта, проспекте Курбаса, улице Маккейна, улице Грушевского, Набережном шоссе, проспекте Бандеры,улице Дарвина, бульваре Шовковична, улице Богомольца, улице Саперно-Слободской.

А также пробки образовались в районе станций метро "Льва Толстого", "Лукьяновская", "Шулявская", "Дружбы народов", "Печерская", "Почайна".

Фото: правый берег столицы (скриншот yandex.ua)

Левый берег

На левом берегу пробки образовались возле станции метро "Левобережная", на Харьковском шоссе, проспекте Бажана, возле станции метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская", на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности.

Также пробки наблюдается на Северном мосту, Южном мосту, мосту Патона и Дарницком мосту.

Фото: левый берег столицы (скриншот yandex.ua)

Напомним, киевский метрополитен сообщил, что в воскресенье, 15 сентября, из-за футбольного матча поезда подземки будут курсировать в измененном режиме.

В частности, возможно ограничение 15 сентября на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".