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Движение грузовиков в Киеве возобновили

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Киев, Суббота 17 июля 2021 17:21
Движение грузовиков в Киеве возобновили Фото: движение грузовиков в Киеве восстановили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве разрешили движение большегрузного автотранспорта. Его сегодня ограничивали в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Движение восстановлено",- говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня с 10.00 в столице было ограничено движение большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за жары.

Запрет касался всех подъездов к Киеву.

Ранее правоохранители сообщали, что движение будет восстановлено сегодня ориентировочно в 20:00.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области.

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