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Дві пожежні та шість "швидких". На заводі в Челябінську потужний вибух, але у РФ все "за планом"

Фото: на заводі у Челябінську стався потужний вибух (t.me/news_74ru)
Автор: Наталія Гурковська

У Челябінську (Росія) стався вибух на місцевому тракторному заводі, після якого почалася масштабна пожежа. Попри те, що в ліквідації НС брали участь дві пожежні машини та шість "швидких", у РФ вже заявили, що вона нібито не вплине на роботу підприємства.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: 74.RU, МНС Росії.

"На території Челябінського тракторного заводу (ЧТЗ) серйозна пожежа. У МНС уточнили, що на місці працюють сили та засоби Челябінського пожежно-рятувального гарнізону", - пише 74.RU у Telegram.

При цьому відомо, що перед тим, як почалася пожежа, стався сильний вибух. У будинках району згасло світло. Один із очевидців НП, який зняв відео з місця, розповів виданню, що на завод примчали шість пожежних машин і дві карети швидкої допомоги.

При цьому в адміністрації самого заводу вже встигли відзвітувати, що "займання вже ліквідоване і не вплине на роботу підприємства".

Подібне "заспокійливе", ймовірно, адресоване росіянам, вже опублікували і на офіційній сторінці МНС Росії.

"Горів масляний трансформатор на площі 40 квадратних метрів. У гасінні було задіяно 20 пожежників та 6 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні російського відомства.

Атаки на заводи у Росії

Вночі з 29 на 30 серпня російський виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" потрапляв під удари. Зокрема, згідно з неофіційними джерелами, внаслідок цього сталася пожежа на одному із цехів. Крім того, про обстріл цього ж заводу повідомлялося і 7 вересня.

Крім того, дрон атакував "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області Росії 13 вересня, через що стався вибух. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості. А 20 вересня у Тверській області повідомляли про падіння невідомого безпілотника на території цього ж підприємства.

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Російська ФедераціявибухиПожежа