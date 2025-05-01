ua en ru
Чт, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК

Четвер 01 травня 2025 18:21
UA EN RU
За дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів, - ДТЕК Фото: за дві доби енергетики заживили домівки 12 тисяч сімей після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

За останні два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 12 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло у 7 тисяч осель місцевих мешканців.

Тим часом на Донеччині за 29 та 30 квітня енергетики відновили електропостачання 5,2 тисячі домівок жителів області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 165 тис. родин Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини та Києва, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера
Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови