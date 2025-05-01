За двое суток энергетики заживили дома 12 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК
За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 12 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отмечается, что энергетики продолжают работать над восстановлением сетей и оборудования.
В частности, на Днепропетровщине удалось вернуть свет в 7 тысяч домов местных жителей.
Тем временем в Донецкой области за 29 и 30 апреля энергетики восстановили электроснабжение 5,2 тысячи домов жителей области.
В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 165 тыс. семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.
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