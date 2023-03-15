За двое суток энергетики возобновили электричество для более 6 тысяч домохозяйств, - ДТЭК
За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 6 тысяч домохозяйств в 26 населенных пунктах Донбасса, пострадавших от вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Facebook .
За двое суток энергетики смогли возобновить электроснабжение в 26 населенных пунктах. 6665 домохозяйств прифронтовой Донетчины снова имеют доступ к электричеству.
"Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 111 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - отмечают ДТЭК.
Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.
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