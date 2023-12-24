За дві доби енергетики повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів, - ДТЕК

Важкі бої на території Донеччини тривають. Через обстріли постійно знеструмлюються мережі та обладнання. Попри все це за останні дві доби енергетики повернули електрику 7,4 тисячам родин у Донецькій області.

Від частих обстрілів потерпає і південь Дніпропетровщини, від чого постійно пошкоджується енергоінфраструктура. Працівники ДТЕК відновили світло для 1,1 тисяч жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову, зазначають в компанії.

Нагадаємо, вчора після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні. Енергетикам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні.