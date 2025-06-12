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Дві бригади ТрО і ЗСУ отримали 2400 дронів і 5 вантажівок від Києва, - Кличко

Четвер 12 червня 2025 15:29
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Дві бригади ТрО і ЗСУ отримали 2400 дронів і 5 вантажівок від Києва, - Кличко Фото: Віталій Кличко передав дрони та вантажівки двом бригадам ТрО і ЗСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам чергову партію допомоги від киян. На фронт відправились ще 2400 безпілотників та 5 вантажівок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, громада столиці продовжує допомагати нашим військовим і сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва він передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів.

"Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. Також чергову партію допомоги від Києва отримали і захисники 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. На фронт поїхали 5 вантажівок", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що раніше у 2025 році бійці 112 бригади вже отримували від киян 2000 БпЛА різних типів. Кличко запевнив, що столиця й надалі допомагатиме захисникам.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення - безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги ЗСУ від Києва ще на 2 млрд грн. Відповідний проєкт рішення найближчим часом має бути винесений на засідання Київради для ухвалення.

До цього мер Києва Віталій Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" НГУ. Мова йде про майже 2500 БпЛА різних типів.

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Київ Збройні сили України Віталий Кличко
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