Дві бригади ТрО і ЗСУ отримали 2400 дронів і 5 вантажівок від Києва, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам чергову партію допомоги від киян. На фронт відправились ще 2400 безпілотників та 5 вантажівок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, громада столиці продовжує допомагати нашим військовим і сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва він передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів.

"Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. Також чергову партію допомоги від Києва отримали і захисники 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. На фронт поїхали 5 вантажівок", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що раніше у 2025 році бійці 112 бригади вже отримували від киян 2000 БпЛА різних типів. Кличко запевнив, що столиця й надалі допомагатиме захисникам.

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення - безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - підкреслив мер.