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Две бригады ТрО и ВСУ получили 2400 дронов и 5 грузовиков от Киева, - Кличко

Четверг 12 июня 2025 15:29
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Две бригады ТрО и ВСУ получили 2400 дронов и 5 грузовиков от Киева, - Кличко Фото: Виталий Кличко передал дроны и грузовики двум бригадам ТрО и ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум бригадам очередную партию помощи от киевлян. На фронт отправились еще 2400 беспилотников и 5 грузовиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, община столицы продолжает помогать нашим военным и сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева он передал на фронт еще 2400 БпЛА разных типов.

"В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БпЛА. Также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что ранее в 2025 году бойцы 112 бригады уже получали от киевлян 2000 БпЛА различных типов. Кличко заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать защитникам.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение - беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ. Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи ВСУ от Киева еще на 2 млрд грн. Соответствующий проект решения в ближайшее время должен быть вынесен на заседание Киевсовета для принятия.

До этого мэр Киева Виталий Кличко передал большую партию помощи от общины Киева бойцам батальона "Свобода" НГУ. Речь идет о почти 2500 БпЛА различных типов.

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Киев Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
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