Двести клиентов доверили реконструкцию "Ривнегазу"

Так, реконструкция - это комплекс работ, который проводит АО "Ривнегаз", если клиенту нужно заменить газовое оборудование или установить дополнительные газовые приборы, изменить расположение газовых сетей. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Чтобы провести реконструкцию, потребитель должен обратиться с заявлением в ближайшее 104.ua Клиентское пространство.

Компания предлагает клиентам комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства. Клиенту не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции, подавать дополнительно заявления, после раздельного выполнения этапов работ. Стоит лишь раз обратиться к 104.ua Клиентскому пространству, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты выполнят необходимые работы. Каждого клиента сопровождает Персональный менеджер, который контролирует выполнение услуги.

"Фиксированной стоимости услуги реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается в соответствии с проектом, индивидуально. Это связано с тем, что бывают разные виды реконструкции: замена котла по эскизу или же перенос газопровода. Кроме того, есть процедурные особенности выполнения реконструкции для физических и юридических лиц", - отмечает директор по капитальному строительству "Ривнегаз" Руслан Сахарчук.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в газовую сеть, которая функционирует). После этого специалисты АО "Ривнегаз" проводят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверку на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

Если в процессе реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.