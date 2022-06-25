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Две вражеские ракеты сбили возле Каменец-Подольского

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Украина, Суббота 25 июня 2022 10:21
Две вражеские ракеты сбили возле Каменец-Подольского Фото: председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km/gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Во время воздушной тревоги 25 июня в Хмельницкой области ПВО сбили две ракеты. Падение обломков одной из ракет произошло в лесу в Каменец-Подольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея во время видеообращение.

"Травмированных нет", - написал он.

По его данным, обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

Напомним, российская авиация утром 25 июня нанесла 44 ракетных ударов по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.

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