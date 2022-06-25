Две вражеские ракеты сбили возле Каменец-Подольского
Фото: председатель Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km/gov.ua)
Во время воздушной тревоги 25 июня в Хмельницкой области ПВО сбили две ракеты. Падение обломков одной из ракет произошло в лесу в Каменец-Подольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея во время видеообращение.
"Травмированных нет", - написал он.
По его данным, обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.
Напомним, российская авиация утром 25 июня нанесла 44 ракетных ударов по двум областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.