Две трети украинцев не видят партии, которая бы представляла их интересы

Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы считают, что партии служат интересам олигархов

Две трети (62%) опрошенных граждан не видят в Украине партии, которая бы представляла их интересы. О наличии такой партии заявили 38% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди партий, которые представляют их интересы, граждане чаще указывали парламентские партии с самой высокой электоральной поддержкой: "Слуга народа" (23%), "Европейская солидарность" (22%), ОПЗЖ (21%) и "Батькивщина" (10%).

Граждане не слишком верят, что деятельность партий служит защите их интересов. Больше всего опрошенных граждан считали, что партии служат интересам финансовых и бизнес-структур (56%), партийных лидеров (38%), государственной власти (24%). Только потом идет ответ "интересам избирателей" - 17%.

Данные опроса подтверждают, что волатильность электорального поведения граждан остается высокой. Относительное большинство (41%) опрошенных граждан считают, что могут проголосовать за другую партию, чем ту, которую они поддерживают, если и партия будет лучше. В то же время почти в равных пропорциях распределились голоса тех, кто придерживается верности одной политической силе (27%) и тех, кто не видит достойных их поддержки политических сил.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлен и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.