ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Две трети украинцев не видят партии, которая бы представляла их интересы

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 13:29
Две трети украинцев не видят партии, которая бы представляла их интересы
Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы считают, что партии служат интересам олигархов

Две трети (62%) опрошенных граждан не видят в Украине партии, которая бы представляла их интересы. О наличии такой партии заявили 38% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Две трети украинцев не видят партии, которая бы представляла их интересы

Среди партий, которые представляют их интересы, граждане чаще указывали парламентские партии с самой высокой электоральной поддержкой: "Слуга народа" (23%), "Европейская солидарность" (22%), ОПЗЖ (21%) и "Батькивщина" (10%).

Граждане не слишком верят, что деятельность партий служит защите их интересов. Больше всего опрошенных граждан считали, что партии служат интересам финансовых и бизнес-структур (56%), партийных лидеров (38%), государственной власти (24%). Только потом идет ответ "интересам избирателей" - 17%.

Две трети украинцев не видят партии, которая бы представляла их интересы

Данные опроса подтверждают, что волатильность электорального поведения граждан остается высокой. Относительное большинство (41%) опрошенных граждан считают, что могут проголосовать за другую партию, чем ту, которую они поддерживают, если и партия будет лучше. В то же время почти в равных пропорциях распределились голоса тех, кто придерживается верности одной политической силе (27%) и тех, кто не видит достойных их поддержки политических сил.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлен и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество партияопрос

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь