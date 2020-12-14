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Дві третини українців не бачать партії, яка б представляла їх інтереси

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 13:29
Дві третини українців не бачать партії, яка б представляла їх інтереси
Фото: выборы (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці вважають, що партії служать інтересам олігархів

Дві третини (62%) опитаних громадян не бачать в Україні партії, яка б представляла їх інтереси. Про наявність такої партії заявили 38% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Дві третини українців не бачать партії, яка б представляла їх інтереси

Серед партій, які представляють їх інтереси, громадяни найчастіше вказували парламентські партії з найвищою електоральною підтримкою: "Слуга народу" (23%), "Європейська солідарність" (22%), ОПЗЖ (21%) та "Батьківщина" (10%).

Громадяни не надто вірять, що діяльність партій слугує захисту їх інтересів. Найбільше опитаних громадян вважали, що партії служать інтересам фінансових і бізнесових структур (56%), партійних лідерів (38%), державної влади (24%). Лише потім іде відповідь "інтересам виборців" - 17%.

Дві третини українців не бачать партії, яка б представляла їх інтереси

Дані опитування підтверджують, що волатильність електоральної поведінки громадян залишається високою. Відносна більшість (41%) опитаних громадян вважають, що можуть проголосувати за іншу партію, ніж ту, яку вони підтримують, якщо та партія буде кращою. Водночас майже в рівних пропорціях розподілилися голоси тих, хто дотримується вірності одній політичній силі (27%) та тих, хто не бачить гідних їх підтримки політичних сил.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 30 жовтня по 5 листопада 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заявлений і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.

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