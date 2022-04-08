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Две трети украинцев считают, что восстановление отношений с россиянами невозможно уже никогда

Новина українською →
Украина, Пятница 08 апреля 2022 13:35
Две трети украинцев считают, что восстановление отношений с россиянами невозможно уже никогда Фото: украинцы против восстановления отношений с россиянами (Getty Images )
Автор: Александр Белоус

В начале апреля 2022 года 64% украинцев убеждены, что восстановление дружеских отношений украинцев с русскими вообще невозможно. За последний месяц число респондентов, придерживающихся такого мнения, выросло в 1,5 раза (с 42%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 22% считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Тех, кто видит такое примирение в перспективе до 15 лет, - около 10%.

Даже в регионах юга и востока более половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами.

Две трети украинцев считают, что восстановление отношений с россиянами невозможно уже никогда

Абсолютное большинство (91%) не поддерживают тезис, что "русские и украинцы - это один народ". Тех, кто имеет такое мнение, сегодня лишь 8% (в августе 2021 года таких было 41%, в марте 2022 - 21%).

Поддержка такой идеи еще фиксируется среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. Зато в других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует.

Две трети украинцев считают, что восстановление отношений с россиянами невозможно уже никогда

Опрос проведен 6 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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