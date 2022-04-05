Две трети украинцев понесли потери из-за войны

В частности, 43% отметили уменьшение или полную потерю дохода, 28% - потерю работы, 18% - разъединение семьи, 8% - потерю или разрушение дома или имущества, 7% - не оказание надлежащей медицинской помощи, 6% - потерю жизни или здоровья членов семьи.

Больше всего боятся украинцы потери жизни или здоровья вследствие войны (52%).

По данным опроса, только 37% украинцев, работавших по состоянию на начало войны, получают заработную плату за март в полном объеме. Еще 29% получат заработную плату частично, а 26% не получат вообще.

Среди работников частного сектора таких еще больше: 31% получат заработную плату частично, а еще 31% не получат вообще.

Большинство украинцев говорят, что без зарплаты их доходов хватит на 1-3 месяца: 14% - только на март, 25% - на март и апрель, 21% - на 3 месяца.

Вместе с тем, положительной тенденцией является то, что 20% тех, кто прерывал работу или учебу из-за войны, сейчас их возобновили. Только треть не переставали работать или учиться из-за войны.

Опять же в частном секторе ситуация хуже, чем в государственном: лишь 25% не переставали работать, а 54% перестали.

Опрос Info Sapiens проводился 24-28 марта 2022 года среди 1000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Также опрос не охватывает украинцев, выехавших за границу, и жителей оккупированных населенных пунктов, где нет связи. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.