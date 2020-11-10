Две трети украинцев недовольны направлением развития страны

В начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 19,5% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. В то же время 50,0% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 20,3% - что Украина не способна преодолеть существующие проблемы, остальные 10,2% не определились.

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 31,2% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.