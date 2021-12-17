Две трети киевлян против назначения главой КГГА другого лица, кроме Кличко, - опрос

Во время социологического опроса киевлянам был задан вопрос: "Как вы относитесь к назначению президентом на должность главы Киевской городской государственной администрации иного лица, чем действующий мэр Кличко?", 64% респондентов ответили, что они не поддерживают такие планы власти. Зато 30% готовы поддержать такие нововведения. А 6% не смогли определиться по этому вопросу.

По сравнению с маем 2021 года, когда проводилось прошлое опрос по этому вопросу, количество тех, кто не поддерживает разделение должностей в Киеве, увеличилось на 10%. Тогда 54% киевлян ответили, что им не по нраву назначение главой КГГА другого человека, кроме избранного мэра.

В то же время количество тех, кто поддерживает разделение должностей, уменьшилось за это время на 7% - с 37 до 30%. Сократился также процент тех, у кого еще не сформировалось собственное мнение по этому вопросу. В мае таких было 9% - сейчас осталось 6%.

Опрос проводился с 10 по 12 декабря 2021 года. В нем приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.