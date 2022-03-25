Две трети граждан считают украинский язык родным

Как отмечают социологи, практическая сторона дела имеет несколько иной вид: языковая самоидентификация и язык в быту - это две разные плоскости. В то же время можно констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 таких респондентов было около 40%, в конце 2021 - 26%, а в начале войны - 18%. Зато "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома выросло незначительно с 44% до 48%.

"Процесс перехода на другой язык общения не является одномоментным и требует определенной адаптации. Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных - таких треть", - говорится в сообщении.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.