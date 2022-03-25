UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Две трети граждан считают украинский язык родным

Фото: родным украинский язык считают 76% граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последнее десятилетие наблюдается устойчивая динамика роста количества тех, кто считает украинский язык родным: с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. Российская за 10 лет потеряла с 42 до 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, практическая сторона дела имеет несколько иной вид: языковая самоидентификация и язык в быту - это две разные плоскости. В то же время можно констатировать устойчивое уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 таких респондентов было около 40%, в конце 2021 - 26%, а в начале войны - 18%. Зато "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Количество тех, кто постоянно пользуется только украинским дома выросло незначительно с 44% до 48%.

"Процесс перехода на другой язык общения не является одномоментным и требует определенной адаптации. Сегодня важно, что две трети тех, кто пользуется двумя языками в быту готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных - таких треть", - говорится в сообщении.

Опрос проведен 19 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News