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Две страны отказались сократить спрос на газ в ЕС: какие именно

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 22:47
Две страны отказались сократить спрос на газ в ЕС: какие именно Фото: Две страны отказались сократить спрос на газ в ЕС: какие именно (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Браславский

Предложение Европейской комиссии сократить спрос на газ на 15% в зимний период, в связи с энергетическим кризисом, не поддержали две страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первой выступила Венгрия, которая об этом ранее заявляла публично. В стране поставили под сомнение законность таких правил ЕС, когда на энергетический баланс и безопасность страны влияют подобные решения.

Второй страной стала Польша, которая ранее наоборот, поддерживала инициативу Еврокомиссии. В Варшаве заявили, что юридическая основа решения является "дефектной" и подобный шаг надо принимать единогласно.

Напомним, что ранее Совет ЕС принял план по сокращению спроса на газ этой зимой из-за энергетического кризиса, который спровоцировала РФ.

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