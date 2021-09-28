Є дві проблеми. У МЗС назвали перешкоди для іноземних туристів в Україні

Однією з ключових проблем, на яку зважають іноземці, розглядаючи Україну для подорожі - це питання безпеки. Мається на увазі ситуація на сході країни, а також коронавірус та громадська безпека.

Про це розповіла радниця міністра закордонних справ України Марія Липяцька у ході нетворкінгу до Всесвітнього дня туризму, організованого РБК-Україна .

Нетворкінг РБК-Україна до Всесвітнього дня туризму Долучайтесь онлайн до зустрічі ключових гравців сфери туризму та представників влади, які будуть обговорити основні проблеми, з якими стикається бізнес в період пандемії COVID-19. Posted by РБК-Украина on Tuesday, September 28, 2021

Липяцька зазначила, що для МЗС є два напрями роботи з темою туризму. Перший - надання достовірної інформації для українців, які подорожують, а другий - це робота з туристичним брендом України, як сколадовою іміджу держави.

"Ми зараз завершуємо масштабне дослідження сприйняття України у країнах ЄС, яке ми незабаром презентуємо. Але перші дослідження в розрізі туризму вже свідчать про те, що більше половини респондентів, які продемонстрували інтерес до України, хотіли б відвідати Україну. Але тут є дві проблеми", - зазначила вона.

Ляпицька пояснила, що проблемами є:

недостатня комунікація - недостатньо туристичний потенціал комунікує з закордоном,

проблема безпеки - вона була позначена, як одна з ключових проблем, як перешкод іноземних туристів приїзжати в Україну.

"Безпеку потрібно розглядати у ширшому контексті, це і питання ситуації на сході, і ковіду, і громадської безпеки", - пояснила вона.