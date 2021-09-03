Две области Украины не соответствуют "зеленой" зоне второй день подряд

В частности, в Луганской области два дня подряд наблюдаются высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 51,4%, а вчера преодолевал отметку более чем в 75%.

Кроме того, Одесская область также демонстрирует уже второй день превышение по данному показателю. Сейчас он остановился на отметке 53,7%, а днем ранее составлял более 70%.

Между тем, ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась во Львовской и Луганской областях, где еще вчера она составляла 54,4% и 56,2%, сейчас составляет 47,8 и 37,0% соответственно.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.