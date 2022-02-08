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Две недели пика. Рост COVID-случаев продолжится, ожидаются новые "красные" зоны, - KSE

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 12:18
Две недели пика. Рост COVID-случаев продолжится, ожидаются новые "красные" зоны, - KSE Фото: новая волна коронавируса в Украине продолжается (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Украина еще не прошла очередную волну коронавируса. Ожидается, что пик заболеваемости будет наблюдаться в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко.

"Мы ожидаем в ближайшие дни собрание госкомиссии по ТЭБ и ЧС и принятия решения об отводе регионов на красный уровень эпидопасности. Основанием для вхождения на красный уровень является невыполнение двух или более показателей адаптивного карантина более трех дней подряд. Сейчас наиболее проблемным для регионов является коэффициент выявленных случаев и также уровень госпитализации", - рассказал Ганиченко.

По его словам, в Украине замедляются темпы заболеваемости COVID-19. Однако пик коронавирус еще впереди.

"Заболеваемость не спадает, мы видим замедление темпов роста. Рост еще продолжится, в ближайшие две недели мы увидим пик", - добавил эксперт.

Как сообщало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки украинские специалисты подтвердили более 34 тысяч новых случаев коронавируса.

В то же время за сутки, 7 февраля, в Украине сделали почти 64 тысячи прививок против COVID-19.

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