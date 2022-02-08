Два тижні піку. Зростання COVID-випадків продовжиться, очікуються нові "червоні" зони, - KSE

Україна ще не пройшла чергову хвилю коронавірусу. Очікується, що пік захворюваності спостерігатиметься протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Юрія Ганиченка.

"Ми очікуємо найближчими днями зібрання держкомісії з ТЕБ і НС і прийняття рішення про відведення регіонів у червоний рівень епіднебезпеки. Підставою для входження в червоний рівень є невиконання двох чи більше показників адаптивного карантину понад три дні поспіль. Зараз найбільш проблемним для регіонів є коефіцієнт виявлених випадків і також рівень госпіталізації", - розповів Ганиченко.

За його словами, в Україні сповільнюються темпи захворюваності на COVID-19. Проте пік коронавірусу ще попереду.

"Захворюваність не спадає, ми бачимо сповільнення темпів зростання. Зростання ще продовжиться, в найближчі два тижні ми побачимо пік", - додав експерт.