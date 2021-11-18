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Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

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Четверг 18 ноября 2021 17:09

16 ноября, 2021, Киев — ОРРО AED Украина объявила скидки к «черной пятнице». Распродажа продлится с 16 по 29 ноября и распространится на весь набор гаджетов для полноценной технологической жизни в стиле смарт.

Смартфоны

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

ОРРО А53: быстрый и продуктивный

OPPO А53 — первый смартфон в своем ценовом сегменте, имеющий дисплей с частотой обновления 90 Гц. Легкий и сверхтонкий OPPO A53 удобно умещается в руке, а выносливости аккумулятора на 5000 мАч в паре с 18 Вт быстрой зарядкой хватает, чтобы быть готовым ко всему. Например, к съемке крутых кадров на тройную камеру, состоящую из 13 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива. А мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon и технология Anti Lag еще больше расширяют возможности смартфона.

Старая цена: 5999 грн. Новая цена: 4699 грн.

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

ОРРО А74: всегда надежный, всегда плавный

Смартфон обеспечивает поразительную производительность и скорость благодаря мощному процессору и большому объему памяти: 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. 5000 мАч аккумулятор позволяет оставаться на связи, а 33 Вт быстрая зарядка гарантирует 54% заряда всего за 30 минут. Тройная камера состоит из 48 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива и предлагает множество АI функций. ОРРО А74 позволяет пользователю самостоятельно регулировать объем оперативной памяти с помощью технологии RAM+ от ОРРО и добавить до 3 ГБ дополнительной оперативной памяти.

Старая цена: 7999 грн. Новая цена: 7222 грн.

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

ОРРО Reno5 Lite: запечатлевает памятные моменты

ОРРО Reno5 Lite с 48 Мп АI квадкамерой предлагает множество полезных функций для фото- и видеосъемки на основе искусственного интеллекта. Смартфон может похвастаться сверхбыстрой зарядкой 30 Вт VOOC 4.0 и мощным 4310 мАч аккумулятором. Технология RAM+ позволяет увеличить RAM на 5 ГБ и получить до 13 ГБ оперативной памяти. OPPO Reno5 Lite оснащен новейшими функциями для фото- и видеосъемки, такими как:

  • Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами одновременно);
  • AI Color Portrait Video (АI цветное портретное видео);
  • Monochrome Video (монохромное видео);
  • Dynamic Bokeh (динамическое боке);
  • Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) и т. д.

Старая цена: 9999 грн. Новая цена: 8999 грн.

IoT-гаджеты

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

ОРРО Band: на страже активной жизни

ОРРО Band станут вашим верным помощником в самых разнообразных активностях. Даже в воде на глубине до 50 метров. Гаджет предлагает 12 спортивных режимов, а непрерывный мониторинг SpO2 обеспечивает стабильную защиту здоровья, отслеживая изменения уровня кислорода в крови даже во время сна.

Старая цена: 1199 грн. Новая цена: 999 грн.

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

OPPO Watch Free: здоровый сон в ваших руках

OPPO Watch Free — новинка с инновационной технологией OSleep, помогающей существенно улучшить сон. Часы показывают средний уровень кислорода в крови во время сна, длительность и максимальный децибел храпа, мониторят четыре фазы сна и быстрое движение глаз. А чтобы вы могли следить за достижением своих спортивных целей, гаджет предлагает более 100 профессиональных спортивных режимов, в том числе четыре режима для бега. Долгое время автономной работы OPPO Watch Free — 14 суток — можно продлить на целый день путем 5-минутной зарядки.

Старая цена: 2999 грн. Новая цена: 2699 грн.

TWS наушники

Две недели «черных» скидок на гаджеты OPPO. Игра началась!

ОРРО Enco Free2: выключи шум, включи мир

Беспроводные наушники ОРРО Enco Free2 настроены в сотрудничестве со скандинавским Hi-Fi-гигантом Dynaudio. Благодаря уникальной технологии с тройным микрофоном удается достичь шумоподавления до 42 дБ, а персонализированная функция усиления звука гарантирует качественное индивидуальное звучание. OPPO Enco Free2 также предлагают возможность дистанционного управления камерой двойным нажатием, улучшенный комфорт ношения и до 30 часов автономной работы.

Старая цена: 2999 грн. Новая: цена 2599 грн.

ОРРО Enco W51: активное шумоподавление и стильный дизайн

ОРРО Enco W51 воспроизводят весь диапазон звуков с помощью алгоритма глубокого шумоподавления и 6 микрофонов. Благодаря функции активного шумоподавления никакой гам не помешает вам слушать музыку или общаться.

Старая цена: 2799 грн. Новая цена: 2499 грн.

Наушники ОРРО Enco Air: идеальная мини-стереосистема

Стильный полупрозрачный дизайн защитного кейса, 24 часа работы аккумулятора и система АI шумоподавления делают ОРРО Enco Air желанной моделью. А дополняют преимущества быстрая зарядка, способная всего за 8 минут продлить время прослушивания еще на 8 часов, 12 мм композитные динамические титановые драйверы и усилители низких частот. ОРРО Enco Air — первые в мире TWS наушники, имеющие сертификат высокой производительности с низкой задержкой TÜV Rheinland.

Старая цена: 2222 грн. Новая цена: 1699 грн.

OPPO Enco Buds: музыка нон-стоп целый день

OPPO Enco Buds поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, благодаря чему удается достичь быстрого подключения и качественного звука. Наушники смогут сопровождать вас во всех активностях благодаря надежной защите от пыли и брызг, а также 24-часовой автономной работе, которую за 15 минут зарядки можно продлить до 6 часов.

Старая цена: 1199 грн. Новая цена: 799 грн.

И еще одна новость для поклонников ОРРО: любимая акция «1 + 2 года» гарантии и негарантийного сервисного обслуживания для смартфонов ОРРО продлена до 31 декабря 2021 года. Купив смартфон ОРРО до конца текущего года, вы получите один год гарантийного сервиса и два года бесплатного обслуживания негарантийных случаев. Особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж ОРРО.

Узнать подробности акции можно, позвонив по номеру (080) 080-11-85, написав письмо на электронную почту или зайдя на официальный сайт ОРРО.

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