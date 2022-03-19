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Две крупнейшие нефтесервисные компании приостанавливают работу в России

Фото: Halliburton и Schlumberger приостановили работу в России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger заявили, что они приостановили или остановили операции в России. Это стало результатом санкций США в связи с вторжением Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявления последовали за массовым уходом предприятий энергетики, розничной торговли и потребительских товаров, а также за серией запретов Европейского союза и США на поставку нефтяных технологий в Россию или импорт ее энергетических продуктов.

Halliburton заявила, что немедленно приостановит будущую деятельность и свернет свою деятельность в России после того, как ранее были прекращены поставки в страну запчастей и продуктов, на которые распространяются санкции.

Schlumberger прекратила новые инвестиции и развертывание технологий, продолжая при этом существующую деятельность в соответствии с международными законами и санкциями, говорится в заявлении компании.

"Мы призываем к прекращению конфликта и восстановлению безопасности в регионе", - заявил генеральный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш.

Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes отказался комментировать свои операции в России.

Энергетические компании BP PLC, Shell, Equinor ASA и Exxon Mobil приостановили деятельность или объявили о планах выхода из своей деятельности в России.

Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа и экспортирует от 7 до 8 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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