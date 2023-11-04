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Дванадцять країн просять дозволити встановлення малих ядерних реакторів в ЄС

Субота 04 листопада 2023 04:24
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Дванадцять країн просять дозволити встановлення малих ядерних реакторів в ЄС Фото: Єврокомісію закликали дозволити встановлення малих ядерних реакторів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Дванадцять держав-членів ЄС у листі до Єврокомісії закликали створити "загальноєвропейський промисловий союз" і дозволити встановлення малих ядерних реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Contexte.

Зазначається, що Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція у листі закликають Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів - аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

На їхню думку, такий союз дозволив би зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" Європейського Союзу ЄС. Країни сподіваються, що Європейський форум з ядерної енергетики, який відбудеться в Братиславі 6 і 7 листопада, "надасть можливість досягти прогресу в цьому напрямку".

Стверджується, що малі модульні реактори можуть стати рішенням для виробництва електроенергії без викопного палива у 2030 році, а вже до 2050 ядерна енергетика може забезпечити ЄС у півтори рази більшою кількістю електрики, ніж зараз.

Експорт електроенергії та ядерні реактори

Франція випередила Швецію та стала найбільшим експортером електроенергії в Європі. Загальний чистий експорт Франції склав 17,6 терават-годин, причому більша частина електроенергії надходила до Великої Британії та Італії. Швеція опустилася на друге місце.

Уряд Швеції заявив про необхідність потроїти потужності ядерної енергетики протягом кількох наступних десятиліть. Скандинавська держава планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року.

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