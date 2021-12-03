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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен украинский военный

Новина українською →
Донбасс, Пятница 03 декабря 2021 17:25
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен украинский военный Фото: на Донбассе ранили украинского военного (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 декабря, вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики вели огонь в направлении Красногоровки. Оккупационные войска вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.

В сторону Крымского российские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Станицы Луганской оккупанты дважды совершили обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Также возле Зайцевого российские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Попасной оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Напомним, за минувшие сутки, 2 декабря, боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

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