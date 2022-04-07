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Два самых богатых российских олигарха впервые попали под санкции

Владимир Потанин (Фото: bellona.org)
Автор: Константин Широкун

Два самых богатых россиянина, Владимир Потанин и Леонид Михельсон, впервые попали под санкции. Ограничения против олигархов ввело правительство Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

До сих пор самые богатые олигархи России не находились ни в одном санкционном списке западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Потанин с состоянием в 27,1 млрд долларов является самым богатым человеком в РФ. Он – президент корпорации "Норильск Никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России по состоянию с отметкой в 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой санкционный список вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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