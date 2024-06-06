За два роки війни "Метінвест" вклав 23 млрд грн в модернізацію виробництва в Україні, - Мироненко

"Метінвест" протягом 2022–2023 років інвестував 23 млрд грн у модернізацію металургійних комбінатів "Каметсталь" та "Запоріжсталь", а також зелену трансформацію підприємств.
Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За його словами, пріоритетними напрямами для інвестицій компанії у 2024–2025 роках будуть співробітники, обладнання та допомогу ЗСУ.
"Ми маємо три ключові пріоритети. Перший — це наші колективи. Другий – це обладнання та виробничі майданчики. І третє – це підтримка Збройних сил. Особливо в тих містах, де розміщені наші підприємства. Це Запоріжжя та Покровськ, розташований за 40 кілометрів від лінії фронту. І ми обов'язково маємо підтримувати підрозділи, які боронять ці міста", - сказав Мироненко.
Операційний директор "Метінвесту" зазначив, що у 2024 році в обладнання та робочі майданчики планується вкласти $320 млн капітальних та близько 350 млн доларів операційних інвестицій.
Також від початку війни, за словами Мироненка, на гуманітарну та військову підтримку України компанія вже витратила понад 6 млрд грн. А зараз Метінвест щомісяця спрямовує близько 200 млн грн на зведення фортифікацій і підтримання бригад - від Дніпра до Донецька, і планує зелену трансформацію підприємств в Україні.
"Ми маємо чітку стратегію розвитку наших українських і закордонних підприємств. Наразі дуже важко вмовити банки на фінансування якихось проєктів в Україні. Повний перехід українських підприємств на зелену металургію протягом 10 років після завершення війни ми оцінюємо в близько 9 млрд доларів", - сказав СОО "Метінвесту".
Він додав, що самотужки компанія не зможе реалізувати такий проєкт і потребує залучення зовнішнього фінансування. Оскільки наразі така опція неможлива, "Метінвест" розглядає спільний із компанією Danieli проєкт із будівництва металургійного заводу в Італії.
"Від реалізації такого проєкту українська економіка лише виграє. Адже ми вироблятимемо енергоефективну зелену сталь з дуже низькою собівартістю, бо маємо власний ресурс — залізну руду в Кривому Розі. І з цього погляду ми вважаємо, що українсько-італійське спільне виробництво буде набагато ефективнішим проти розташованого тільки в Європі, й зможе гідно конкурувати з європейськими виробниками", - пояснив Мироненко.
Значну частину інвестицій складає допомога ЗСУ, адже компанія не тільки закуповує обладнання та техніку за кордоном, а й створює власні розробки.
"Дві власні розробки, які ми вже кодифікували й сертифікували в Міноборони й зараз будемо виходити на офіційне постачання. Це укриття з хвилястої сталі та протимінні трали, які встановлюються на танки", - сказав він.
Як відомо, раніше групу "Метінвест" ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тисяч грн.
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