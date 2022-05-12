За два месяца войны в Украину завезли почти 11 000 автомобилей для ВСУ, - Госпогранслужба

С начала полномасштабной войны в Украину поступило почти 11 000 автомобилей для ВСУ. Также оформлено 164 000 тонн гуманитарных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГНСУ .

По данным ведомства, на пересечение границы оформлено 5 млн человек и 164 000 тонн гуманитарных грузов.

Определены три пункта пропуска, где будут оформляться автомобили для свободного пользования "Грушев", "Устилуг" и "Малый Березный".

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления полковник Игорь Матвийчук сообщил, что за 2 месяца полномасштабной войны ввезли 10700 автомобилей на потребность ВСУ, 13000 автомобилей для свободного пользования.

Напомним, с 6 апреля на ЧП на въезд в Украину начали образовываться очереди из желающих растаможить и ввезти автомобили. Это до сих пор влияет на пропускные операции.

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