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Два літаки, майже 6 тисяч окупантів та 338 одиниць техніки: втрати РФ в Україні за 7 днів

Фото:з'явились дані щодо втрат Росїї в Украаїні за тиждень 6-12 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 6 по 12 березня, українські військові ліквідували 5970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, 34 ракет і 37 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 6-12.03 орієнтовно склали:

  • особового складу 5970 осіб ліквідовано,
  • танків - 52 од.,
  • бойових броньованих машин - 77 од.,
  • артилерійських систем - 61 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 11 од,
  • літаків - 2 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37,
  • крилатих ракет - 34,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 49 од,
  • спеціальної техніки - 10.

Нагадаємо, за лютий ЗСУ ліквідували 21470 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 7 літаків, 4 вертольоти, десятки одиниць техніки і 77 ракет.

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