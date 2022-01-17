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Два города отправляют школы на "дистанционку": в чем причина

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Понедельник 17 января 2022 22:18
Два города отправляют школы на "дистанционку": в чем причина Фото: два города отправляют школы на" дистанционку " (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Регулярные сообщения о "минировании" - делают невозможным учебный процесс. В некоторых городах Украины школы идут на дистанционное обучение из-за этого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

В городском совете Черкасс рекомендуют начать дистанционное обучение во всех школах города из-за регулярных сообщений о "минировании". Пока неизвестно как долго продлится такое обучение.

"Принято решение рекомендовать с сегодняшнего дня организовать в учреждениях общего среднего образования образовательный процесс с применением технологий дистанционного обучения. В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", - пишет пресс-служба городского совета.

Между тем в управлении образования Николаевского городского совета сообщили, что несколько школ также идут на"дистанционку".

"В связи с сообщениями о минировании, руководителями 4 учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", - добавляет пресс-служба.

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