Обмеження на в'їзд до Канади для росіян і білорусів змусили організаторів переглянути плани на 2027 рік. Зміни торкнулися одразу двох міжнародних турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).

В організації зазначили, що взяли до уваги нещодавні заяви канадського уряду. Згідно з ними, російські та білоруські спортсмени не зможуть в'їхати до Канади для участі у запланованих змаганнях. Виняток зроблять для тих, хто виступатиме в нейтральному статусі та відповідатиме визначеним умовам.

Після обговорень із зацікавленими сторонами федерація вирішила внести зміни до календаря двох турнірів.

Зокрема, перший етап Кубка світу зі стрибків у воду World Aquatics 2027, який мав відбутися 25-28 лютого, перенесли до Мексики. Дати проведення змагань залишили без змін.

Водночас четвертий етап Кубка світу з художнього плавання, запланований на 29 квітня - 1 травня 2027 року, вилучили з календаря. Його повернуть після того, як визначать нову країну-господаря.

"World Aquatics залишається відданою ідеї сприяння інклюзивним та загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання", - зазначили в організації.

Також World Aquatics подякувала канадській організації Aquatics Canada та її членам за співпрацю під час ухвалення цих рішень.

Водночас у федерації наголосили, що цінують партнерство з Канадою як країною-господарем і сподіваються повернутися туди для проведення майбутніх міжнародних турнірів.

