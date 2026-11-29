Два етапи Кубка світу перенесли з Канади через відмову допустити спортсменів із РФ і Білорусі
Обмеження на в'їзд до Канади для росіян і білорусів змусили організаторів переглянути плани на 2027 рік. Зміни торкнулися одразу двох міжнародних турнірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).
В організації зазначили, що взяли до уваги нещодавні заяви канадського уряду. Згідно з ними, російські та білоруські спортсмени не зможуть в'їхати до Канади для участі у запланованих змаганнях. Виняток зроблять для тих, хто виступатиме в нейтральному статусі та відповідатиме визначеним умовам.
Після обговорень із зацікавленими сторонами федерація вирішила внести зміни до календаря двох турнірів.
Зокрема, перший етап Кубка світу зі стрибків у воду World Aquatics 2027, який мав відбутися 25-28 лютого, перенесли до Мексики. Дати проведення змагань залишили без змін.
Водночас четвертий етап Кубка світу з художнього плавання, запланований на 29 квітня - 1 травня 2027 року, вилучили з календаря. Його повернуть після того, як визначать нову країну-господаря.
"World Aquatics залишається відданою ідеї сприяння інклюзивним та загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання",
Також World Aquatics подякувала канадській організації Aquatics Canada та її членам за співпрацю під час ухвалення цих рішень.
Водночас у федерації наголосили, що цінують партнерство з Канадою як країною-господарем і сподіваються повернутися туди для проведення майбутніх міжнародних турнірів.
Нагадаємо, раніше Канада відмовилася приймати збірну Росії на юніорському чемпіонаті світу з хокею U-20 і заявила, що не видаватиме візи російським спортсменам та представникам команди, навіть якщо вони мають чинні документи.
В Оттаві пояснили це небажанням дозволяти Росії використовувати спорт для пропаганди, поки триває війна проти України.