Два додаткових блоки ХАЕС покликані усунути дефіцит електроенергії в Україні, але опозиція критикує проєкт, – NYT

Верховна Рада днями ухвалила законопроєкт, що дозволяє державній компанії "Енергоатом" придбати два невикористані ядерні реактори ВВЕР-1000 у Болгарії. Їх планується встановити на уже готових на 80% та 25% енергоблоках Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС).

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, розширення атомної енергетики є «єдиним реалістичним рішенням» для подолання енергетичної кризи. За його словами, використання готових реакторів дозволить швидше ввести їх в експлуатацію порівняно з будівництвом нових енергоблоків.

Заплановане розширення ХАЕС покликане компенсувати втрату генеруючих потужностей через окупацію Запорізької АЕС, а також значні руйнування теплової та гідроенергетики внаслідок російських атак.

Водночас представники опозиції висловлюють сумніви щодо доцільності проєкту. Вони вважають, що його реалізація займе багато років, а кошти Енергоатому можна було б спрямувати на негайні заходи з відновлення енергомережі.

Президент Володимир Зеленський як і МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької атомної електростанції, яка повинна посилити енергетичну безпеку країни.