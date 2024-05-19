За два дні енергетики заживили домівки 21 тисяч родин, які були без світла через атаки, - ДТЕК

За 17 та 18 травня енергетики ДТЕК повернули електрику 21 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Донеччина залишається зоною активних боєзіткнень. Попри постійні ворожі обстріли за дві доби енергетикам вдалося з дозволу військових повернути електрику у 19,6 тисяч домівок у Донецькій області, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів.

Також ворог продовжує обстрілювати і Дніпропетровщину. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. Тут вдалося відновити електропостачання домівок 1,6 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.