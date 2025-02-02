За два дні енергетики відновили світло у 19 населених пунктах на Донеччині, - ДТЕК

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 21 тис. родин в 19 населених пунктах Донеччини, що були без світла через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що постійні ворожі обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села. На Донеччині, де тривають найважчі бої, енергетикам за останні два дні вдалося повернули світло жителям 19 населених пунктів. Знову з електрикою домівки 20,6 тисячі родин.

В ДТЕК підкреслили, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли. Через важкі бої на Донеччині щоденно пошкоджуються десятки ліній електропередач.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 млрд грн в оновлення мереж для підвищення стійкості енергосистеми.