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За два дні енергетики повернули світло майже 14 тис. сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Неділя 27 жовтня 2024 16:50
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За два дні енергетики повернули світло майже 14 тис. сімей після ворожих атак, - ДТЕК Фото: за два дні енергетики повернули світло майже 14 тис. сімей після ворожих атак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

За два дні енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. родин Донецької та Дніпропетровської областей, що були без електрики через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Останні дві доби ворожі удари по Дніпропетровщині не стихали, та викликали низку пошкоджень мереж та обладнання. За 25 та 26 жовтня енергетикам вдалося повернули світло в 11 тисяч домівок місцевих жителів, що знеструмлювалися через ворожі обстріли.

Водночас Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні ворожі обстріли так само руйнують мирні населені пункти. У тому числі – мережі та енергообладнання. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора та позавчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках майже 3 тисяч родин прифронтового регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 47,5 тисячам родин у 80 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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Електроенергія ДТЕК
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