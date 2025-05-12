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За два дні ДТЕК повернув світло у понад 10 тисяч осель після обстрілів

Понеділок 12 травня 2025 10:17
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За два дні ДТЕК повернув світло у понад 10 тисяч осель після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло у понад 10 тисяч осель після обстрілів (dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Протягом останніх двох днів енергетики ДТЕК відновили електропостачання в 11 населених пунктах двох прифронтових областей, які продовжують зазнавати щоденних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині за 9 та 10 травня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК відновили світло для 5,6 тисячі родин у 6 населених пунктах, що були повністю або частково знеструмлені в результаті ворожих обстрілів.

Також попри вкрай складну ситуацію енергетикам вдалося повернути світло у 5 населених пунктах прифронтової Донеччини, де продовжуються важкі бої. Завдяки цьому знову з електрикою – ще понад 5 тисяч осель.

Ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати в регіонах з найзапеклішими бойовими діями та роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження електромереж. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.

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ДТЕК Електроенергія
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