За два дня ДТЭК вернул свет в более 10 тысяч домов после обстрелов

В течение последних двух дней энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах двух прифронтовых областей, которые продолжают подвергаться ежедневным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что на Днепропетровщине за 9 и 10 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК восстановили свет для 5,6 тысячи семей в 6 населенных пунктах, которые были полностью или частично обесточены в результате вражеских обстрелов.

Также несмотря на крайне сложную ситуацию энергетикам удалось вернуть свет в 5 населенных пунктах прифронтовой Донетчины, где продолжаются тяжелые бои. Благодаря этому снова с электричеством - еще более 5 тысяч домов.

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают работать в регионах с самыми ожесточенными боевыми действиями и делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения электросетей. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в апреле энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 430 тыс. семей в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевский областях, чьи дома обесточивались после вражеских атак.