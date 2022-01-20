Два человека погибли в холодильной камере на предприятии под Черкассами

В селе Боровица Черкасского района на предприятии-производителе семян ООО "АПК "МАИС" 16 января произошел несчастный случай со смертельным исходом для двух сотрудников. В связи с этим создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное управление труда в Черкасской области.

"По информации работодателя, электрик и охранник предприятия обнаружены в холодильной камере без признаков жизни", - говорится в сообщении. В связи с несчастным случаем создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия. Стоит отметить, компания занимается селекцией и товарным производством семян кукурузы и подсолнечника, имеет в обработке 11 тысяч га, а также семенной завод в Черкассах.