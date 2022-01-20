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Два человека погибли в холодильной камере на предприятии под Черкассами

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Черкасская область, Четверг 20 января 2022 15:34
Два человека погибли в холодильной камере на предприятии под Черкассами Фото: ограждающая лента национальной полиции (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В селе Боровица Черкасского района на предприятии-производителе семян ООО "АПК "МАИС" 16 января произошел несчастный случай со смертельным исходом для двух сотрудников. В связи с этим создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное управление труда в Черкасской области.

"По информации работодателя, электрик и охранник предприятия обнаружены в холодильной камере без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В связи с несчастным случаем создана комиссия по специальному расследованию обстоятельств происшествия.

Стоит отметить, компания занимается селекцией и товарным производством семян кукурузы и подсолнечника, имеет в обработке 11 тысяч га, а также семенной завод в Черкассах.

Напомним, ранее на территории цеха одного из промышленных производств Корабельного района города Николаева произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб человек.

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