Двоє людей загинули в холодильній камері на підприємстві під Черкасами

У селі Боровиця Черкаського району на підприємстві-виробнику насіння ТОВ "АПК "МАЇС" 16 січня стався нещасний випадок зі смертельним результатом для двох співробітників. У зв'язку з цим створена комісія зі спеціального розслідування обставин події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне управління праці у Черкаській області.

"За інформацією роботодавця, електрик і охоронець підприємства виявлені в холодильній камері без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з нещасним випадком створена комісія зі спеціального розслідування обставин події.

Варто відзначити, компанія займається селекцією і товарним виробництвом насіння кукурудзи та соняшнику, має в обробці 11 тисяч га, а також насіннєвий завод в Черкасах.